У більшості районів області відновили транспортне сполучення.

Про це повідомив начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства ОДА Олег Продан.

Втім, деякі населені пункти залишаються без громадського транспорту. Оскільки перевізники не підготувалися завчасно до роботи в карантинних умовах.

Жителька Шумського району Галина Бальчос каже, що через відсутність транспортного сполучення не може вийти на роботу. Жінці необхідно добиратися до районного центру.

“Знаю, що дозволили працювати перевізникам. Але, очевидно, що у нас вони чомусь не поспішають відновлювати роботу. Для мене це дуже складно, оскільки потрібно добиратися на роботу, і так треба різні справи вирішувати. Без громадського транспорту дуже складно”.

Відповідно до рішення Уряду, громадський транспорт може працювати з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм і маскового режиму. Дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях. За дотриманням правил стежить поліція і Держпродспоживслужба.

“Дозвіл на роботу громадського транспорту отримали всі райони області. Оскільки регіон належить до переліку областей, де впроваджують адаптивний карантин. У більшості районів відновлені перевезення. Автобусні сполучення почали курсувати майже в усіх районах, окрім Бережанського, Підволочиського, Шумського, Борщівського. Причина напевно в тому, що перевізники ще не зорієнтувалися. Є додаткові вимоги для перевізників, а також і для автобусних станцій”, – розповів Олег Продан.

Як пояснили в облдержадміністрації, наразі ведуться переговори з перевізниками. Відтак вони повинні приступити до роботи до кінця тижня.

Софія Романська