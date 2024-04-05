У Тернополі ввели обмеження на проїзд одним із мостів: його будуть патрулювати

З 12 квітня відбудуться зміни в організації дорожнього руху на шляхопроводі через залізничну колію від вул. Руської до просп. Степана Бандери.

Відповідні зміни пов’язані з обмеженою працездатністю окремих елементів моста, що впливають на експлуатаційні характеристики проїзної ділянки.

Зокрема, змінами передбачено:

обмеження руху на шляхопроводі через залізничну колію для великовагового та громадського транспорту, що мають загальну вагу понад 18 тонн;

встановлено вимоги щодо дистанції між транспортними засобами, зокрема, водії повинні рухатись з дотриманням дистанції 10 метрів до іншого автомобіля.

На об’єкті здійснюватиметься патрулювання правоохоронними органами. Прохання до водіїв бути уважними та завчасно обирати маршрути руху.

На цій ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.