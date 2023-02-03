Не встиг втекти: у Тернополі вже вдруге спіймали закладчика наркотиків. ФОТО, ВІДЕО

Тридцять розфасованих пакуночків із психотропними речовинами «PVP», “Альфа” та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики.

Підозрілого чоловіка на вулиці Вояків Дивізії Галичина помітили працівники Тернопільського районного управління поліції та кінологи, які патрулювали дану територію. Побачивши людей у формі, він почав тікати. Проте не встиг.

Під час поверхневої перевірки у невідомого патрульні виявили згортки, обмотані кольоровими клейкими стрічками. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході розмови стало відомо, що закладник – це раніше судимий за аналогічні злочини житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках.

“Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами”, – розповів начальник обласного управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Димида. – Наразі тривають слідчо-оперативні заходи під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин, та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати”.

За словами підозрюваного, він в інтернеті найшов оголошення про швидкі та легкі заробітки й погодився на співпрацю. Час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. За одну закладку власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже двадцять закладок.

26-річному тернополянину оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 ( незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Михайло Димида каже, що це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду провадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад сто тисяч гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.