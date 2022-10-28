На тернопільських ринках і в магазинах продовжують дорожчати яйця. Вартість десятка сягає 6-7 гривень. Продавці кажуть: ціни можуть і далі підвищуватися.

Продавчиня Галина Бойчук каже: цієї осені ціни на яйця підвищилися майже удвічі.

«Кожної осені дорожчають яйця. Бо взимку їх менше. Тобто такий сезонний фактор діє. Цього року є й інші причини, дорожчає все. Щодо яєць, то спочатку піднялися ціни на фабричні яйця. Росіяни розбомбили кілька птахофабрик в Україні. То також повпливало. Це потягнуло підвищення цін і на домашні яйця. Зараз домашні продаємо по 7-8 гривень, фабричні – 6-7 грн».

Статистка Тернопільського ринку Наталія Гузій підтверджує здорожчання яєць.

«Це один із продуктів, які підвищилися в ціні цього року. Зокрема, на сьогоднішній день домашні подорожчали на 50 копійок, а птахофабрика – на гривню десять».

Продавці кажуть: ціни на яйця можуть і далі зростати. Тенденції пов’язують з інфляцією та збільшенням собівартості виробництва.