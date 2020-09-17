Керівником Тернопільської обласної прокуратури призначено Андрія Миколайчука.

Відповідний указ підписала Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Копію документу опублікував у Фейсбуці активіст з Бучача Роман Довбенко.

Андрій Борисович Миколайчук проживає у Черкасах. До призначення на Тернопільщину працював заступником начальника відділу у військовій прокуратурі об’єднаних сил в Донецькій області. Ще раніше – військовим прокурором Черкаського та Київського гарнізонів.

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