Керівником Тернопільської обласної прокуратури призначено Андрія Миколайчука.
Відповідний указ підписала Генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Копію документу опублікував у Фейсбуці активіст з Бучача Роман Довбенко.
Андрій Борисович Миколайчук проживає у Черкасах. До призначення на Тернопільщину працював заступником начальника відділу у військовій прокуратурі об’єднаних сил в Донецькій області. Ще раніше – військовим прокурором Черкаського та Київського гарнізонів.
Читайте на цю тему:
Новопризначеного прокурора Тернопільщини звільнили після скандалу з алкоголем і свинями?
Новий прокурор Тернопільської області потрапив в “алкогольний” скандал