Інформацію про гучне святкування на робочому місці у своєму кабінеті з нагоди свого представлення спростував під час прес-конференції новопризначений прокурор області Микола Петришин.

Про «забаву» повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці активіст Роман Довбенко, апелюючи одразу до Генпрокурора Ірини Венедіктової, а також одне з місцевих ЗМІ, пише Терміново.

Микола Петришин запевняє – жодної пиятики в кабінеті не було, а саму провокацію хтось замовив.

«Щодо вчорашніх святкувань… Такий сигнал дійсно мав місце і був перевірений підрозділами геніспекції офісу генерального прокурора. За результатами перевірки було встановлено відсутність даних, які б вказували на розпивання алкогольних напоїв, будь-яких святкувань та перебування сторонніх осіб в робочий чи позаробочий час в моєму кабінеті. Перевірка проводилася за участі заступника генерального прокурора з аудіо і відео фіксацією», – повідомив прокурор області.

За його даними, перевірка проводилася близько 16 год.

«Працівникам генінспекції фактично зібраних ними даних було більш ніж достатньо, щоб зрозуміти, що жодного святкування не було. Мене не обслідували, бо не було необхідності. Зайшли люди геніспекції Генпрокуратури та оперативники спецпідрозділу К, який в структурі СБУ займається в тому числі і питаннями корупції. Я перебував у кабінеті сам, на своєму робочому місці, без будь яких посторонніх осіб. Перевірки приміщення було достатньо, щоб спростувати інформацію про святкування мого призначення. Мені не пропонували драгер. Після того, як вони зайшли в кабінет, їм було достатньо того, що вони побачили. Проходити драгер мені ніхто не пропонував», – описав суть перевірки Микола Петришин.

Повідомлення про розпивання алкоголю з нагоди представлення він називає провокацією.

«Кому може не подобатися моє призначення ми згодом зрозуміємо. З першого дня мого призначення починаються провокації і це надає мені впевненості, що я все роблю правильно», – сказав прокурор.

При цьому він не уточнив, що саме він «робить правильно», а також кому конкретно може заважати на своїй новій посаді.