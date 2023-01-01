В Укренерго допускають ймовірність тотального блекауту в Україні внаслідок російських ракетних атак, але оцінюють її як низьку.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький, передає Nv.ua.

«Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими ракетними атаками, я дуже на це сподіваюся. Динаміки цих атак і ефект від атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність завдавати шкоди нашій енергосистемі», — сказав він.

За його словами, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак РФ.

«Мені здається, що цей атакуючий потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті також програють», – додав Кудрицький.