Вночі та вранці на Тернопільщині спостерігатимуться густі тумани.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак на автошляхах видимість погіршуватиметься до 300 — 500 метрів. Щодо температурних показників, то вони залишатимуться порівняно високими.

Погодні умови на Тернопільщині цими днями зумовлюватиме антициклон. Відтак у регіоні буде сонячно і тепло.

“22-го вересня повсюди в Україні очікується суха ясна погода – антициклон. Вночі можна милуватися зорями. Вітер буде переважно південних напрямків. Типова ознака осені — тумани, плаватимуть вночі та вранці. Проте, окрім романтичної картинки, створюватимуть незручності для водіїв – погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів. Не забувайте вмикати фари і тримати дистанцію. Температура повітря очікується комфортною, протягом дня +22 +27 градусів. А впродовж тижня досягне +25 +29 градусів.

Найближчі дощі — у неділю передбачаються на Заході України”, – зазначає Наталка Діденко.

Отже, протягом тижня погода на Тернопільщині буде комфортною. А вихідними синоптики радять готуватися до прохолодних осінніх дощів.

Софія Романська