Можна купити професійні тіні, витратити чималу суму на дорогі рум’яна та пройти курс візажу, але якщо у ваших руках невдалий інструмент — макіяж теж буде недосконалим. Адже пензлі для макіяжу бувають різними й потрібно вміти підібрати їх під виконання певної задачі. Ми допоможемо вам обрати між варіантами зі штучним і натуральним ворсом, підкажемо, як вибрати найкращі пензлі та як за ними доглядати.

Чим відрізняється натуральний і штучний ворс?

Натуральний ворс — це ворс, отриманий з хутра тварин: білки, поні, соболя чи кози. До появи якісних синтетичних пензлів натуральні вважались найкращим інструментом для створення професійних макіяжів. Щоправда, останнім часом відомі бренди все частіше відмовляються від використання матеріалів тваринного походження з етичних причин.

Особливості натуральних пензлів:

дуже м’які на дотик;

не колються під час нанесення;

добре набирають сухі продукти.

розпушуються і втрачають форму з часом;

потребують особливо м’якого очищення;

вбирають пігмент і фарбуються;

можуть викликати алергію;

мають високу вартість.

Отже, натуральний ворс дуже гарний в роботі, але надто примхливий у догляді.

Синтетичний ворс — це штучно створене волокно, що максимально схоже до натурального, але не має його недоліків. Найчастіше у пензликах використовують таклон високої якості або натурон з ще тоншими ворсинками.

Особливості синтетичних пензлів:

шовковисті та блискучі;

мають високу зносостійкість;

легко переносять очищення милом;

мають пружний ворс;

підходять для схильної до алергій шкіри;

доступні за ціною.

можуть мати низькоякісний ворс;

інколи колють шкіру під час нанесення;

гірше набирають сухий продукт.

Щоб придбати якісні штучні пензлі, треба звертати увагу на інструменти середньої цінової категорії та ігнорувати набори з безліччю предметів за смішну ціну.

Який матеріал для чого підходить?

Найчастіше професійні візажисти поєднують у своєму арсеналі й натуральні, і штучні пензлі. Пояснити це просто: кожен з варіантів проявляє себе найкраще з певним типом текстури, тому підбирати пензлі варто під засіб, який хочете нанести.

Натуральні пензлі підійдуть для сухих і розсипчастих текстур через пористу структуру ворсу. Вони чудово набирають пігмент і поступово віддають його, вберігаючи від надто яскравих плям. Ними можна наносити та розтушовувати таку косметику:

пресований скульптор;

запечені та компактні рум’яна;

компактні та розсипчасті тіні;

сухий хайлайтер;

тіні для брів.

Штучні пензлі зовсім не поглинають продукт і їх можна мити після кожного використання, а отже це чудовий варіант для кремових продуктів. Вони підійдуть для таких засобів:

тональний крем;

кремовий скульптор і рум’яна;

консилер і коректор;

кремові та рідкі тіні;

помадка для брів;

помада та блиск для губ.

Також існують пензлі дуофібра — вони поєднують натуральний і штучний ворс різної довжини. Такий інструмент найкраще використовувати для рівномірного нанесення тонального крему на все обличчя.

Як доглядати за ворсом різного типу?

Будь-які пензлі необхідно мити: інструменти для нанесення тону — раз на тиждень або місяць, залежно від їхнього забруднення та інтенсивності використання.

Штучні пензлі можна очистити будь-яким антибактеріальним милом, шампунем або спеціальним засобом для миття аксесуарів. Очищувати їх потрібно по колу, якщо форма основи кругла, чи ковзними рухами для плоского ворсу. Важливо не мочити металеву основу, де закріплені ворсинки. Для швидкого очищення можна використовувати спеціальний спрей на основі спирту, після якого можна лише витерти ворс до паперової серветки.

Догляд за натуральними пензлями дещо складніший. Їх можна мити лише спеціальним засобом без спирту й агресивних очищувальних компонентів, інакше ворс стане сухим і жорстким. Також можна використовувати спеціальну щітку, що знімає пігмент з ворсинок без води.

Як обрати якісні пензлі?

Незалежно від типу ворсу, важливо серед усього широкого асортименту знайти якісний варіант, який буде зручним у роботі та даватиме хороший результат. Наші поради допоможуть вам підібрати вдалий інструмент.

Перед купівлею перевірте якість набиття ворсом: проведіть кілька разів по ньому пальцем і гляньте, чи ворсинки не випадають.

Огляньте край ворсу: він повинен бути рівним, без ворсинок, що вибиваються з ряду або направлені в іншу сторону.

Оцініть кінчики ворсу: вони повинні бути особливо тонкі та м’які на дотик.

Обирайте щільність набиття відповідно до задачі: пензлі для розтушовування можуть бути більш пухнастими з простором між щетинками, а пензлі для нанесення — щільними та пружними.

Підбирайте пензлі для очей під розмір повік: надто широка основа може стати причиною неохайного макіяжу, а надто малим пензлем важко нанести тіні рівномірно.

Коли нарешті придбаєте бажані пензлі, дайте собі час звикнути до них. З часом ви підлаштуєтесь до особливостей інструменту і розтушування стане плавнішим, а нанесення — рівномірнішим.