На зміну хірургічним та ін’єкційним методам омолодження приходять інноваційні апаратні процедури. Одна з таких – SMAS ліфтинг, що вважається більш досконалою технологією підтягування шкіри. Чи справді СМАС ліфтінг допоможе підтягнути обличчя без операції та «стерти» ознаки старіння? Щоб відповісти на це запитання, необхідно зрозуміти, що стоїть за процедурою.

Як відбувається SMAS підтягування?

Щоб зрозуміти суть процедури, для початку необхідно знати, що SMAS – це англійська абревіатура на позначення м’язово-апоневротичного шару обличчя і тіла. Цей шар формується з мускул, колагену та еластинових волокон. З віком структура СМАС змінюється. В результаті шкіра втрачає тонус, в деяких ділянках провисає, з’являються зморшки.

Донедавна з деформаціями м’язово-апоневротичного шару боролися тільки хірургічними методами та «уколами краси». Все змінилося у 2009 році, коли був створений перший апарат для SMAS ліфтингу, що дозволив виконувати підтяжки шкіри неінвазивним способом. В основі апарату застосовується високоінтенсивний сфокусований ультразвук, який впливає на верхній шар шкіри, підшкірно-жирову клітковину та СМАС. Така комплексна дія ультразвуком особливого типу сприяє відновленню каркаса шкіри, а з ним – її пружності. Тобто створюється ліфтинг ефект.

Новий метод швидко набув всесвітньої популярності, бо в порівнянні з іншими ліфтинг маніпуляціями має чимало переваг:

процедура безболісна – дещо нагадує маніпуляції під час УЗД, коли по шкірі проводять спеціальним пристроєм;

миттєвий ефект – реальний видимий результат уже після першого сеансу;

ліфтинг-результат зберігається до 2 років.

Крім підтягування шкіри за допомогою СМАС процедури можна швидко і безболісно позбутися зайвих підшкірних жирових відкладень на будь-якій ділянці тіла.

Де можна пройти SMAS ліфтинг?

Майже 15-річна практика застосування процедури, численні клінічні дослідження неодноразово підтвердили не лише ефективність, але й безпечність СМАС ліфтингу. До того ж сучасні апарати більш довершені, ніж ті, якими користувалися 5-10 років тому. Але щоб мати впевненість, що сеанс апаратної підтяжки пройде швидко, правильно і з очікуваним результатом, важливо, щоб його проводив досвідчений фахівець естетичної медицини на обладнанні нового покоління. Чи не найновіші SMAS апарати в Україні застосовують у мережі медичних центрів Оксфорд Медікал, а лікарі клінік – досвідчені фахівці з багаторічним досвідом.