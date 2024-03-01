Косметологи та експерти по догляду за шкірою вважають, що найголовнішим для неї є очищення та тонізування. Тож використання пінки чи гелю для вмивання, а також тоніка чи тонера — необхідний мінімум, на якому будується вся система догляду за обличчям. Проте для досягнення оптимальних результатів часто необхідно використовувати додаткові засоби, які забезпечують живлення, зволоження, регенерацію, надають протизапального, захисного чи антивікового впливу. Які засоби, окрім очисника та тонера, мають бути у вашому арсеналі, як і коли їх використовувати? Відповіді шукайте у статті!

Сироватки

Сироватки — це концентровані формули, насичені корисними інгредієнтами, наприклад, гіалуроновою кислотою, фруктовими кислотами, вітамінами, пептидами, колагеном. Вони ідеально підходять для розв’язання конкретних проблем. Якісні сироватки, наприклад, бренду Needly, борються зі зморшками, пігментацією, розширеними порами, надмірною сухістю чи навпаки аномальною активністю сальних залоз. Використовувати сироватки можна один або два рази на день, під час ранкової чи/та вечірньої б’юті-рутини. Наносити їх необхідно після того, як увібрався тонер, злегка плескаючи по шкірі. Коли сироватка повністю вбереться, можна нанести зволожувальний чи живильний крем.

Креми

Креми для обличчя відіграють важливу роль у догляді за шкірою, адже живлять, зволожують та регенерують її. Обирайте цей засіб не за яскравою рекламною кампанією, а ретельно оцінюючи склад. Важливо, щоб там містилися цінні та ефективні активи, зокрема, гіалуронова кислота, вітаміни (A, C, E), бакучіол, пептиди, ніацинамід, антиоксиданти. Вони сприяють зволоженню, живленню клітин, захищають від шкідливого впливу вільних радикалів.

Наносять крем вранці та ввечері. Ви можете використовувати два окремих засоби, денний та нічний або користуватися одним. Для максимальної ефективності розподіліть його по шкірі легкими масажними рухами. Зауважте, що регулярне застосування крему дає змогу підтримувати нормальний гідроліпідний баланс цілодобово.

Маски

Маски для обличчя відіграють важливу роль у ритуалі догляду за шкірою, адже можуть надавати зволожувальний, тонізувальний, антивіковий, протизапальний чи протинабряковий ефекти. У їхньому складі ви можете знайти потужні інгредієнти, зокрема, фруктові кислоти, екстракти золота, перлин, муцину равлика, вітаміни, антиоксиданти тощо.

Обирайте маску, враховуючи потреби шкіри, проблему, яку хочете скоригувати, вік та інші фактори. Не зловживайте з частотою використання, достатньо 1–2 разів на тиждень, інакше через велику кількість потужних активів шкіра може перестати їх нормально засвоювати чи виникне алергічна реакція. Наносити маску краще на очищену шкіру, уникаючи області навколо очей. Також важливо дотримуватися рекомендацій щодо часу застосування, оскільки це впливає на ефективність засобу.

Засоби для шкіри навколо очей

Шкіра навколо очей дуже тонка й фактично позбавлена жирового прошарку. Тож зморшки, почервоніння та інші недоліки помітні тут особливо сильно.Спеціальні засоби для догляду за областю навколо очей допомагають зменшити темні кола, набряки та зморшки. Ви можете обрати один засіб, або використовувати відразу декілька — сироватку, патчі, крем. Щоб отримати стійкий позитивний результат, застосовувати їх потрібно регулярно, наносячи невелику кількість вранці та ввечері. Зверніть увагу, якщо у вас чутливі очі чи ви носите контактні лінзи, перед тим, як купувати доглядальну косметику для цієї зони, проконсультуйтеся з офтальмологом. Тож додаткові засоби для догляду за обличчям можуть значно поліпшити стан шкіри, забезпечити їй додатковий захист. Важливо пам’ятати, що вибір конкретних продуктів повинен враховувати потреби вашої шкіри та їх проблеми. Якщо використовувати правильно підібрані доглядальні засоби, шкіра буде пружною, сяйливою та яскравою.