На Тернопільщині до 4 років позбавлення волі засуджено підрядника, який підробив документи про ремонт опалення в лікарні.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури підтримали публічне обвинувачення стосовно директора товариства, обвинуваченого у внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи та привласненні чужого майна (ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України).

Прокурор довів у суді, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора товариства, уклав з управлінням капітального будівництва ОДА договір щодо підрядних робіт з ремонту Підгаєцької лікарні. При встановленні підрядником системи опалення допоміжних приміщень Підгаєцької ЦРКЛ посадовець вніс неправдиві дані в акти, завищивши обсяг робіт. На підставі цих підроблених документів товариству були перераховані кошти з бюджету за ремонт опалювальної системи закладу, який не був завершений.

Оскільки під час слідства обвинувачений виїхав за кордон і його оголошено в міжнародний розшук, суд засудив його заочно. За вироком суду винній особі призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків на строк 3 роки.

Вирок ще не вступив у законну силу.