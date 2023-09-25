Наче війни мало: в сусідній області мисливець на полюванні застрелив племінника

63-річний мисливець пояснив, що переплутав свого 38-річного родича зі звіром.

У суботу, 23 вересня, у Стрийському районі на Львівщині 63-річний мисливець під час полювання застрелив свого 38-річного племінника. Поліція розслідує справу за вбивство через необережність, повідомляє Zaxid.net.

Як розповіли в поліції Львівщини, трагедія трапилася 23 вересня близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна «Сайга», влучивши у свого племінника – жителя Львова віком 38 років.

«За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події», – йдеться в повідомленні поліції.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за вбивство через необережність (ч.1 ст.119 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років.

Мисливця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.



