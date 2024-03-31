Є загиблий, під завалами шукають людей: ворог поцілив у будівлю в сусідній з Тернопільщиною області

Російські війська зранку 31 березня завдали ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури у Львівській області, є загиблий, під завалами ще можуть перебувати люди.

Як передає Укрінформ, про це голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

За його даними, ворожим ударом зруйнована адміністративна будівля. Виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно загасили.

“Унаслідок атаки загинув один чоловік. Щирі співчуття рідним. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди”, – зазначив Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 31 березня російські війська вкотре атакували Україну ракетами й ударними дронами. Протиповітряна оборона знищила 18 із 27 ворожих цілей.