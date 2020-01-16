Похолодання повертається на Тернопільщину. Однак зниження температурних показників слід очікувати ближче до Водохреща. Упродовж доби в регіоні буде тепло і сонячно.

До кінця тижня у західному регіоні спостерігатиметься антициклональна суха погода. Денні температурні показники коливатимуться від чотирьох до дев’яти градусів тепла, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Холоднішатиме у регіоні ближче до вихідних.

«На Заході цими днями буде чи не найтепліше, порівняно з іншими регіонами України. Вдень передбачається до +4 +9 градусів вище нуля. Ближче до вихідних може збільшитися хмарність, і тому буде дещо свіжіше, максимально близько +2 градусів. Якщо хтось хоче сильних морозів і багато снігу, спочатку доведеться потішитися невеликим похолоданням на Водохреще. Якраз тоді, коли більшість із нас чекає холоду, якогось особливого. Цей особливим не очікується, але – буде – до невеликих морозів. Чи буде ще цієї зими пристойний мороз і снігові замети, знову ж таки – спостерігаємо за циркуляцією атмосферних процесів поступово».

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, січень звершиться невеликим похолоданням. Втім, значних морозів і снігопадів поки чекати марно.

Софія Романська