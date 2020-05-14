З 11 травня набув чинності перший етап послаблення карантинних обмежень.

Свою роботу відновили магазини, заклади громадського харчування, ринки. За тим, щоб вони працювали з дотриманням жорстких санітарних умов, слідкують поліцейські спільно з іншими контролюючими органами.

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради з 13 травня в обласному центрі запрацювали два продуктові ринки: Тернопільський центральний ринок і «Овочевий ринок» на вулиці Шептицького. Їх облаштували відповідно до санітарних вимог. Відтепер щоденно роботу ринків будуть інспектувати співробітники Держпродспоживслужби спільно з працівниками поліції та муніципальної інспекції.

На в’їздах до ринків встановлені пропускні пости, на яких здійснюють температурний скринінг та перевірку документів підприємців, які привозять товар на ринок.

– Сьогодні від 4 години ранку співробітники управління патрульної поліції спільно з медиками вимірювали температуру особам, які заїжджали на ринок, та перевіряли усі необхідні документи на продукцію, – розповідає начальник відділу дільничних офіцерів поліції Тернопільського відділу поліції Петро Довгань.

На вході на ринках стоять контролери, вони пропускають покупців в обмеженій кількості та міряють їм температуру. Основне завдання – не допустити масового скупчення. Також не рекомендується відвідувати ринки людям похилого віку, які перебувають в зоні ризику. Поліцейські проводять з ними роз’яснювальну роботу щодо важливості залишатися вдома та дотримуватися карантину.

Правоохоронці стежать за тим, аби не було несанкціонованої торгівлі з рук та у невстановлених місцях. Самі підприємці, продавці та відвідувачі з розумінням ставляться до обмежувальних правил та намагаються не порушувати їх.

Превентивні заходи поліцейські проводять з усіма суб’єктами господарювання, які відновили свою роботу. До слова, відсьогодні на території області знято карантинні пости. Правоохоронці наголошують – послаблення карантину не означає його скасування, тож звертаються до людей і надалі дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції, без потреби не відвідувати громадських місць.

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