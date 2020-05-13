У Тернополі частково відновили роботу два продовольчих ринки. Зокрема, запрацював овочевий ринок і частина центрального. Продавцям і покупцям проводять температурний скринінг.

Підприємці до відновлення роботи готувалися завчасно. Торгові місця на ринках облаштували захисними екранами.

“Підготуватися до роботи у таких умовах було непросто. Адже ми ще так не працювали. Найбільш проблемно було встановити захисні щитки. Наперед закупили маски, рукавички, дезінфектори. Підготували продукцію, посортували усе в пакети. Чекаємо покупців, поки що їх небагато”, – каже продавчиня Галина Іванівна.

Стежать до дотриманням санітарно-епідеміологічних правил правоохоронці, муніципальна інспекція, держсанепідслужба. Продавців і покупців просять використовувати маски та дотримуватися соціальної дистанції.

“Поступово відновлюють свою роботу агропродовольчі ринки. Приємно, що підприємці та адміністрації ринків свідомо підходять до виконання вимог постанови головного державного санітарного лікаря та створюють усі умови, щоб унеможливити поширення захворювання серед покупців та продавців. Сьогодні в Тернополі розпочали роботу Тернопільській міський центральний ринок та ТОВ “ВІП-Маркет”, продавців ще не багато, однак сподіватимемося, що найближчим часом вони працюватимуть повноцінно. Зробимо спільно наші ринки оазами безпечного, якісного і здорового харчування. Температурний скринінг проводиться продавцям, покупцям, досліджується продукція у лабораторіях”, – зазначив начальник обласного управління держпродспоживслужби Василь Хомінець.

Біля центрального ринку діє контрольно-пропускний пункт. Поліцейські перевіряють підприємців, які везуть продукцію на продаж. КПП працює з 04.00 по 18.00.

Софія Романська