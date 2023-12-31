Сьогодні вранці, близько 9-ї години, на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між селами Довжанка та Цебрів Тернопільського району.

Як виявилося, на автошляху М-09 “Тернопіль – Львів – Рава-Руська” водій бензовоза втратив контроль над автомобілем. Через слизьку дорогу вантажівка з’їхала на узбіччя і перекинулася. На щастя, внаслідок ДТП потерпілих немає, але з люків цистерни витекла невелика кількість пального.

Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та допомогли у ліквідації наслідків надзвичайної події. Зокрема, здійснили заходи, щоб не допустити загоряння.

“Водії, будьте обережні на дорогах. Дотримуйтесь заходів безпеки. Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху”, – закликають рятувальники.