Циклон Volker господарює на Тернопільщині. Його лютування змушують комунальників до цілодобової роботи.

Втім, уже цими днями він покине наш край. А на заміну прийде антициклон Helida, щоб дати дорогу повітряній масі арктичного походження. Відтак попереду – двадцятиградусні морози.

«Суттєві опади цими днями – навряд, лише в окремих районах можливі залишки періодичного снігу, бо циклон захоче зберегти гарну міну при вже нездалій грі. На дорогах ожеледиця! Температура повітря вночі очікується -10-16 градусів, вдень -5-11 градусів. Переважатиме північно-західний вітер із штормовими поривами. На наступному тижні холод посилиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, з понеділка опади припиняться, натомість прийдуть сильні морози. Ближче до 18 лютого температурні показники знижуватимуться до 20 градусів морозу. Така погода протримається майже до третьої декади лютого. А загалом попередні прогнози синоптиків обіцяють холоднечу до кінця місця.