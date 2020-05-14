Дощова погода насувається на Тернопільщину. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями у регіоні ймовірні грози. Часом дошкулятимуть і пориви південно-західного вітру.

Упродовж доби погода у регіоні буде мінливою. Температурні показники теплом не порадують, натомість високою залишається ймовірність дощів, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Зумовлюватиме погодні умови циклон, що рухається у напрямку нашого краю.

“Антициклон південного походження зайняв сьогодні місце над Україною. Низький атмосферний тиск змінився підвищеним. Проте вже завтра циклонічність над північчю Скандинавії та масштабна циклонічна область над Середземномор`ям об`єднаються, прорвуть оборону антициклону і над нами знову – циклон з атмосферними фронтами. Як наслідок, 14-го травня у західних областях знову пройдуть дощі, можливі грози. Вітер буде південно-західним, поривчастим. З температурою повітря – суцільний гопак: найближчої ночі буде холодно, +4 +9 градусів. Проте хмарність, яка прийде з фронтом, прикриє небо і захистить від заморозків. Вдень очікується +9 +13 градусів. Синоптична ситуація й надалі обіцяє бути веселою”.

За попередніми прогнозами, стабілізуються погодні умови на Тернопільщині вихідними. Тоді у регіоні нарешті потеплішає.

Софія Романська