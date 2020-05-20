Дощі пройдуть на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, дещо знизяться і температурні показники. Втім, вдень температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, на західний регіон насуваються атмосферні фронти, які сприятимуть погодним змінам. Однак триватиме негода недовго.

«Вітер буде свіжим, із північного заходу, поривчастим. Температура повітря найближчої ночі +8+12 градусів, вдень передбачається +14 +19 градусів. Особливого тепла поки що не видно, хіба з наступного тижня вдень все ж побільшає до `двадцяток`, а дощі, невеликі та помірні, чергуватимуться із сонечком. За попередніми прогнозами, 22-23 травня за умови прояснення, тобто, чистого неба, у нічні та ранкові години на Заході України є ймовірність невеликих заморозків. А поки що ловіть сухі паузи і виходьте частіше на вулицю».

Відтак погода третьої декади травня буде мінливою. На завершення календарної весни синоптики обіцяють літнє тепло.

Софія Романська