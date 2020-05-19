Упродовж доби на Тернопільщині зберігатимуться порівняно високі температурні показники. Місцями стовпчики термометрів підвищуватимуться до двадцяти градусів тепла.

Однак у напрямку нашого регіону уже рухається атмосферний фронт, який принесе дощі та похолодання.

Атмосферний фронт із півночі знову підкине дощів, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Опади пройдуть місцями на Заході України.

“Температура повітря найближчої ночі лише +6+9 градусів, але вдень очікується +14+20 градусів. Упродовж доби похолодає. До вихідних помірно тепла чи й прохолодна погода втримається. З періодичними дощами. Трохи більше тепла відважить нам травень вже аж з наступного тижня”.

Отже, жителям краю синоптики радять готуватися до чергової хвилі похолодання, яке супроводжуватиметься дощами. Повернеться весняне тепло аж третьої декади травня. А загалом прохолодна погода зберігатиметься майже до кінця місяця.

Софія Романська