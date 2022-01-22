Понад сімсот тисяч щеплень від COVID-19 провели на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Втім, повністю завершили курс вакцинації лише 33% жителів краю.

На Тернопільщині працює 15 центрів масової вакцинації, 60 пунктів щеплення, 45 мобільних бригад. В області доступні усі чотири види вакцин. Жителі краю можуть імунізуватися кожного дня без попереднього запису. “Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено понад 707 тис. щеплень, цього року вже проведено понад тридцять тисяч щеплень. 364 тис. щеплені однією дозою, це становить 35,5% від всього населення. Другою дозою щеплено 340 тис. осіб, це 33% від усього населення в області. Проводиться вакцинація додатковими та бустерними дозами”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

За кількістю вакцинованих жителів краю, область займає десяте місце в країні. Обсяги щеплень останнім часом значно скоротилися.