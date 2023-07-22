На Тернопільщині затримали групу, яка збувала вогнепальну зброю.

Про це повідомив т. в. о. начальника Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Працівники кримінальної поліції встановили, що житель Тернопільщини разом із друзями із сусідніх областей почав торгувати підпільною зброєю військових зразків та набоями до них на початку року.

Оперативники карного розшуку зафіксували факти продажу трьох автоматів Калашникова з набоями до них, короткоствольної зброї, а саме пістолетів Макарова. Ціну встановлювали в середньому по півтори тисячі доларів. Жодних документі на зброю не надавали. Клієнтів шукали через знайомих, товар передавали при особистих зустрічах.

«Найбільшу увагу оперативники та слідчі приділили незаконному обігу зброї. У співпраці з правоохоронними органами краю затримали злочинну групу, яка займалася реалізацією зброї військових зразків та набоїв до неї. Розпочали 5 кримінальних проваджень за виявленими злочинами у цій сфері. Проведено 43 санкціонованих судами обшуки за фактами незаконного поводження зі зброєю, під час яких поліцейські вилучили тепловізор, два пістолети, три автомати, дві гвинтівки, перероблену зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. Двох громадян, які фігурують у даних злочинах, поміщено під варту», – повідомив Сергій Зюбаненко.

За фактом незаконного поводження зі зброєю двом учасникам злочинної групи оголосили підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до семи років.