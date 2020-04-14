Майже в усіх районах підтвердився коронавірус на Тернопільщині. Станом на 14 квітня COVID-19 виявили у 280 осіб, серед них – 27 дітей.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

Одужало від коронавірусу в області восьмеро людей. Наразі немає пацієнтів у тяжкому стані, – запевнив Володимир Богайчук. Втім, захворіло 76 працівників охорони здоров’я. «На сьогоднішній день найбільше хворих залишається у Монастириському районі, погіршується ситуація у Чортківському районі, збільшується кількість хворих і в Бучацькому районі. В області залишилося два райони, де немає випадків коронавірусної інфекції – це Лановецький і Підволочиський райони, маємо три позитивні результати у Шумському районі, один позитивний у Збаразькому районі. По тих карантинних заходах, які сьогодні здійснюються, ми отримуємо позитивні результати, оскільки ми не бачимо піку захворюваності. На сьогодні на апараті штучної вентиляції легень немає жодного хворого, 58 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні, всі інші хворі – на амбулаторному лікуванні. 82% захворілих не мають жодних симптом, тому здорова людина, яка стоїть біля вас, може бути носієм коронавірусу».

У поліції наголошують: люди, які повернулися із-за кордону повинні дотримуватися самоізоляції протягом 14-ти днів. У разі порушення цієї вимоги, їх чекає адміністративна відповідальність.

Софія Романська

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