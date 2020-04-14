Із Тернопільської міської дитячої лікарні виписали всіх пацієнтів, хворих на COVID-19.

Як повідомили у міському штабі щодо боротьби з коронавірусом, двох дорослих і двох дітей сьогодні виписали з Тернопільської міської дитячої лікарні.

В однієї мами та дитини – повне клініко-лабораторне одужання: контрольні ПЛР-дослідження мазків на COVID-19 – від’ємні.

Решта перебуватимуть на самоізоляції вдома під наглядом лікаря

З 26 березня в інфекційному відділенні пройшли лікування 11 пацієнтів: 7 – дітей і 4 дорослих.

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