На Тернопільщині за тиждень на грип і ГРВІ захворіло півтори тисячі людей

Півтори тисячі хворих на грип і ГРВІ зареєстрували протягом тижня на Тернопільщині. Серед них майже половина – діти.

Загалом рівень захворюваності на грип і ГРВІ на Тернопільщині останнім часом знизився, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Епідеміологи прогнозують ускладнення ситуації наприкінці місяця.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 145,0 випадків на 100 тисяч населення, що становить. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 48,5%. Госпіталізовано за звітний тиждень 25 осіб, із них 14 дітей. Кількість госпіталізованих знизилась на 3,8%. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, циркулює чотири віруси грипу: вірус H1N1; H3N2;B/Victoria; B/Phuket. Основним заходом специфічної профілактики грипу залишається вакцинація”.

Від початку епідсезону від грипу вакцинувалося близько трьох тисяч жителів Тернопільщини. За словами вірусологів, це забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.