У Козівському районі втопилося двоє рибалок. Сьогодні близько обіду їхні тіла виявили місцеві мешканці. Поліція наразі розслідує причини трагедії.

Для підняття тіл загиблих із води залучався черговий караул 18-ї ДПРЧ, – повідомила речниця ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа. Наразі відомо, що чоловіки пішли на рибалку учора, відтак додому вони не повернулися.

«Сьогодні о 13:07 на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що поблизу с. Городище Козівського району в р. Восушка виявлено тіла двох місцевих жителів, громадян 1962 та 1964 років народження, які 15 грудня пішли на риболовлю та додому не повернулися. Обставини загибелі встановлюються».

Додамо, близько місяця тому у водоймі Бучацького району загинув 78-річний чоловік. А загалом від початку року в області вода забрала життя близько тридцяти людей.

Софія Романська