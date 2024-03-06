Будівлю придбало фермерське господарство «Вікторія-92».

Адміністративну будівлю, в якій раніше розташовувалася поліцейська станція, продали на аукціоні за 1,1 млн гривень. Приміщення придбало фермерське господарство «Вікторія-92». Будівля розташована за 5 кілометрів від Тернополя, і її площа складає 860 м2. Представник Козівської громади, якій належить приміщення, Василь Чабан розповів ZAXID.NET, що протоколи продажу вже завірено, однак наразі не відомо як покупець використовуватиме дану будівлю.

Аукціон з продажу колишньої поліцейської станції провели 4 березня, йдеться на сайті Prozorro.Продажі. У торгах взяв участь лише один учасник, фермерське господарство «Вікторія-92», зі ставкою в 1 105 000 грн. Будівля розташована на вулиці Грушевського, 16 А в селі Плотича Козівської громади. Побудована вона з цегли в 1990 році.

В описі до аукціону зазначалося, що в приміщенні є кухня та проведені всі комунікації. Також частина будинку у грудні 2021 року здана в оренду за 3460 гривень.

Начальник відділу юридичного забезпечення Козівської громади Василь Чабан в коментарі ZAXID.NET зазначив, що в цій адміністративній будівлі дійсно раніше була розташована поліцейська станція. Однак як саме приміщення було надто велике для правоохоронців, пункт перенесли в сусіднє село, де він функціонуватиме в рамках програми «Поліцейський громади».

«Приміщення належить Козівській громаді. Від поліцейської станції там залишилася вивіска на корпусі. Самої станції там не має. Наразі не відомо, як саме використовуватиметься будівля новим власником», – додав Василь Чабан.

За даними Youсontrol, фермерське господарство «Вікторія-92» було засновано 23 лютого 1995 року, статутний капітал компанії становить 100 тис. грн, основний вид діяльності – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.