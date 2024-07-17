Війна забрала життя 23-річного Героя з Тернопільщини

Ворожа рука забрала ще одне молоде життя.

15 липня, загинув житель села Вікторівка Козівської громади Володимир Кузьма. Захиснику було лише 23 роки.

У війську Володимир був радіотелефоністом відділення управління командира артилерійської батареї. Життя солдата обірвалося поблизу н.п. Мала Токмачка Запорізької області внаслідок влучання ворожого Fpv-дрона.

Про важку втрату повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.

“Щиро співчуваємо рідним, близьким та усім хто знав Володимира. Світла та Вічна пам’ять Герою”, – ідеться у зверненні голови громади.