Ворожа рука забрала ще одне молоде життя.
15 липня, загинув житель села Вікторівка Козівської громади Володимир Кузьма. Захиснику було лише 23 роки.
У війську Володимир був радіотелефоністом відділення управління командира артилерійської батареї. Життя солдата обірвалося поблизу н.п. Мала Токмачка Запорізької області внаслідок влучання ворожого Fpv-дрона.
Про важку втрату повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.
“Щиро співчуваємо рідним, близьким та усім хто знав Володимира. Світла та Вічна пам’ять Герою”, – ідеться у зверненні голови громади.