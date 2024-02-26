Передчасно відійшла у вічність директорка Кальненської гімназії Оксана Сало.

Про важку втрату повідомили у Козівській селищній раді.

“Колектив Козівської селищної ради висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті Оксани Сало – директора Кальненської гімназії Козівської селищної ради.

У цей важкий час розділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Нехай добрий, світлий спомин про покійну назавжди залишиться у серцях усіх, хто знав, любив та шанував її.

Царство Небесне! Вічна та світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні на сторінці селищної ради.

Співчуття з приводу раптової втрати висловили і колеги Оксани Миколаївни.

“Колектив Кальненської гімназії висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати – смерті дочки, сестри, тітки, а для нашого колективу- багаторічного директора, Сало Оксани Миколаївни.

Сьогодні несподівано увірвалася смерть до Оксани Миколаївни, яка ще зранку поспішала на роботу, планувала свій робочий день, тиждень…

Ще багато планів, задумів залишаться нездійсненними…

Але памʼять про вас, Оксано Миколаївно, житиме назавжди в наших серцях….

Нехай Господь прийме вашу душу в Царство Небесне.

Спочивайте з Богом.

Вічна пам’ять!”.