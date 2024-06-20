Під час ремонту церкви Воскресіння Христового у селі Бишки Козівської громади було віднайдено записку про посвячення першого каменя під будову храму у далекому вже 1937 році.

Як повідомив на своїй сторінці парох храму о. Михайло Квасниця, хоч скляна банка була пошкоджена, а папір – практично мокрий, але збережений у ній документ вдалося розгорнути без великих пошкоджень, текст гарно зберігся.

9 травня 1937 року було закладено основи під будову храму, а посвячення “угольного” каменя здійснили отці Степан Городецький з Урмані, Ілля Залуцький, який у 1917-21 рр. був парохом у Бишках, Петро Пастух з Куропатників. На час закладення цієї “капсули” священником у Бишках був Микола Косович (роки життя 1901-1941), який вже через декілька років став жертвою репресій більшовиків.

Як свідчить записка, будову храму провадив відомий архітектор Євген Нагірний, будівничим був Омелян Косович, солтисом села на той час був Гринько Безкоровайний, а церковний комітет очолював Іван Федечко. Далі йде перелік усіх членів комітету будови церкви. Звичайно, це були шановані люди, про яких має пам’ятати село. Завдяки цій знахідці, можливо, хтось виявить у списку і своїх родичів…

Джерело: Козівський Форум