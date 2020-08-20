За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 115 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

За інформацією установи, видужало за добу 62 особи.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (27 осіб)

Бучацький район (1 особа):
• с. Стінка – 1

Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –2
• с. Рогачин – 2
• с. Лапшин – 1
• с. Куряни – 1

Теребовлянський район (1 особа):
• м. Теребовля – 1

Тернопільський район (7 осіб):
• с. Смиківці – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 2
• с. Шляхтинці – 1
• с. Буцнів – 2

Заліщицький район (3 особи):
• смт Товсте – 1
• с. Голігради – 1
• с. Лисичники – 1

Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 2
• с. Жилинці – 1
• с. Юр’ямпіль – 1

Збаразький район (4 особи):
• смт Вишнівець – 1
• м. Збараж – 3

Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 3
• с. Полупанівка – 2
• с. Старий Скалат – 1

Монастириський район (2 особи):
• с. Світле – 1
• с. Вістря – 1

Гусятинський район (18 осіб):
• м. Копичинці– 6
• смт Гусятин – 1
• с. Хлопівка – 2
• с. Оришківці – 4
• м. Хоростків – 1
• с. Чабарівка – 1
• с. Городниця – 2
• с. Целіїв – 1

Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 8
• с. Покропивна – 1

Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Білий Потік – 1
• с Ягільниця – 2
• с. Пастуше – 1
• с. Скородинці – 1
• с. Колиндяни – 3
• смт Заводське – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Джурин – 1

Зборівський район (2 особи):
• с. Озерна – 1
• с. Калинівка – 1

Кременецький район (1 особа):
• с. Бонівка – 1

Підгаєцький район (1 особа):
• с. Носів – 1

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