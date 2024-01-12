Понад три десятки аварій зафіксували на Тернопільщині від початку року. Двоє людей у ДТП загинули, понад 20 осіб травмувалися.

Серед причин трагічних аварій – кермування у нетверезому стані. Лише за 4 дні 2024 року поліціянти на Тернопільщині зупинили 38 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. Також сприяють аварійності складні погодні умови.

«Останнім часом мене турбує значне зростання кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими в нашій області. Маємо дуже невтішну статистику. Окрім цього, у нас зараз спостерігаються складні погодні умови. Це ще одна причина, яка призводить до збільшення кількості ДТП. Тому застерігаю усіх жителів області бути особливо уважними та обережними на дорогах і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Водіям слід не перевищувати швидкість та за можливості утриматися від поїздок», – зазначив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко.

Додамо, вихідними синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.