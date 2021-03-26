На Тернопільщині від COVID-19 вакцинувалися майже дев’ять тисяч людей

Майже дев’ять тисяч людей вже вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Серед щеплених найбільше медичних працівників.

На Тернопільщині діє 23 пункти для щеплень. Мобільні бригади, які проводять процедуру, спеціально навчалися. За словами лікарів, після вакцинації можливі реакції організму.

«Реакції на вакцинацію виникають через 6-8 годин. У чутливих людей після вакцинації може бути підвищення температури, головний біль, загальна слабкість. Такі реакції – це нормальні явища. Коли підвищується температура, варто вживати жарознижувальні препарати. Хоча у багатьох людей, які вже вакцинувалися, не було жодних реакцій після процедури. І це теж нормально. Просто організм може реагувати по різному», – пояснює Марія Павельєва.

Додамо, наразі в області триває другий етап вакцинації. Насамперед процедуру проводять сімейним лікарям і їхнім помічникам. Також на щеплення вже можуть записуватися люди, старші 80-ти років.