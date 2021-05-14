На Тернопільщині у вихідні щеплюватимуть людей, які записалися в чергу через “Дію”

Вихідними на Тернопільщині проходитиме вакцинація жителів краю, які записалися в очікування через “Дію”. У пріоритеті — щеплення осіб 65 плюс.

Наразі в області діє 57 пунктів вакцинації. У кожному з них щодня виконують близько тридцяти щеплень.

Як зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, вихідними у краї планують вакцинувати максимальну кількість людей, які записалися через додаток “Дія”.

“Буде визначено залишки вакцин від COVID-19 в пунктах щеплень та «Базі спеціального медичного постачання», а також деталізовано інформацію щодо записаних у «Дії» осіб, які бажають щепитись. Сьогодні-завтра маємо максимально прокомунікувати для того, щоб уточнити та зв’язатись з бажаючими вакцинуватись та записати їх на процедуру”.

Загалом в Україні — 56 тисяч осіб 65 плюс. Вони можуть вакцинуватися від коронавірусу уже цими вихідними. Щоб записатися на щеплення, необхідно повідомити сімейному лікареві або зробити це через додаток “Дія”.

За прогнозами МОЗ, до кінця 2021 року більшість дорослого населення України буде вакциновано проти COVID-19. Це передбачено Дорожньою картою вакцинації МОЗ та Указом Президента України щодо Національного плану вакцинопрофілактики на виконання рішення РНБО.