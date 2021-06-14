На Тернопільщині у Дністрі знайшли тіла обидвох підлітків, котрі зникли під час риболовлі

14 червня пошукові заходи двох зниклих неповнолітніх громадян в селі Устечко на річці Дністер завершено.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС в у Тернопільській області.

Нагадаємо, що 11 червня о 10:58 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селі Устечко Заліщицької територіальної громади двоє місцевих мешканців, які вирушили на риболовлю не виходять на зв’язок з 03:00 год.

Пошукові заходи тривали понад три доби із залученням рятувальників, відділення водолазно-рятувальних робіт та пошуково-рятувального відділення (з кінологічним розрахунком) АРЗ СП Головного управління. Також на місці події працювала нацполіція.

13 червня орієнтовно о 17:30 знайдено тіло одного з потерпілих, а вже 14 червня об 11:05 знайдено тіло іншого юнака.

На жаль, сумна статистика загибелі людей на водних об’єктах, продовжується збільшуватися.

Рятувальники вкотре звертаються до жителів області з проханням дотримуватись правил безпеки на водоймах. Це необхідна умова, від якої залежить збереження людського життя і здоров’я!

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