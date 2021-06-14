На жаль, надія знайти хлопців, які в ніч з 10 на 11 червня зникли на Дністрі поблизу села Устечко, живими не справдилася.

Вчора, 13 червня, тіло Ігора Сюсяйла із села Устечко було знайдено у воді. Про це 0352.ua повідомили читачі. Поліцейські підтвердили цю інформацію.

До цього дня сотні людей не полишали надії знайти 15-річних хлопців живими. Їх розшукували місцеві мешканці, поліція, рятувальники, нацгвардія, але все було марно.

Нещодавно Ігор Сюсяйло втратив батька, незадовго померла також і бабуся. Він залишався у мами єдиною рідною кровинкою. Тепер вона втратила і його.

Про долю другого хлопця, Петра Харука, поки що достовірної інформації немає. Ми Висловлюємо щирі співчуття мамі Ігора, це непоправне горе і нестерпний біль.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині розшукують двох підлітків, котрі вночі пішли рибалити на Дністер. ВІДЕО