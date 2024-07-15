Двоє юнаків втопилися у Дністрі на Тернопільщині: тіло одного з них випливло у сусідній області

Статистика загибелі людей на водоймах продовжує дивувати. Лише за минулі вихідні на водоймах України загинуло 66 осіб, з них – 10 дітей.

Одна з трагедій сталася на Тернопільщині 12 липня. О 17:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що під час купання у річці Дністер під водою зникли двоє юнаків. Рятувальники обстежили поверхню акваторії та прибережну смугу, проте тіл не виявили.

Наступного дня пошуки продовжили із залученням водолазів. Всього було обстежено поверхню акваторії на площі 2 кв. км., дно загальною площею 800 кв.м., прибережну смугу на обидвох берегах Дністра. О 18:35 тіло одного із зниклих юнаків виявили і дістали з води.

14 липня вранці до рятувальників надійшло повідомлення про те, що знайдено тіло ще одного потопельника поблизу села Баламутівка Юрковецької територіальної громади Чернівецького району.

Головне Управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре нагадує – при відпочинку поблизу водойм дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Купання у нетверезому стані, купання у місцях, непризначених для цього стають причиною трагічних випадків.