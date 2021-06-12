На Тернопільщині розшукують двох підлітків, котрі вночі пішли рибалити на Дністер. ВІДЕО

Працівники поліції розшукують двох неповнолітніх, котрі пішли на риболовлю на Дністер і зникли.

Як повідомляє Досьє 102, юнаки в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко і не повернулися.

Зниклі – Ігор Сюсяйло, 2005 року народження, житель села Устечко, та його ровесник Петро Харук, житель села Летяче.

У пошуках зниклих хлопців Дністер прочісують рятувальники, зокрема водолази. Також їх шукають кінологи із собаками. Наразі відомо, що на березі ріки знайшли одяг хопців.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти встановити місця знаходження неповнолітніх, просять негайно телефонувати за номером (03554) 2 -12-45 лінію або на “102″.

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