На Тернопільщині судили матір, бо її донька пиячила за клубом

У Кременецькому районі Тернопільської області судили матір через те, що її донька розпивала алкоголь за сільським клубом.

Про це йдеться у постанові Шумського райсуду, повідомляють Тернопільські події.

За даними суду, неповнолітня дівчина 30 жовтня 2021 року перебуваючи поза клубом с. Цеценівка Кременецького району вживала алкогольні напої, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.1 ст.184 КУпАП.

Мати на суд не прийшла. Суддя визнав жінку винною, обмежившись усним попередженням. Також вона повинна сплатити 496 грн судового збору.