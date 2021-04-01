Першого квітня на Тернопільщині розпочинається весняний призов-2021. До війська з нашого регіону відправлять близько півтисячі юнаків. До армії кликатимуть хлопців з 18 до 27 років.

Як повідомив в. о. обласного військового комісара Микола Бойко, весняний призов триватиме до кінця червня. Усього до лав Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту призвуть близько 500 юнаків, які протягом місяця пройдуть загальновійськову підготовку в навчальних центрах, а в подальшому поїдуть до місць проходження служби.

“Усі заходи призову будуть проводитися з дотриманням карантинних вимог, а тестування на наявність COVID – 19 у призовників є безкоштовними. В обласному збірному пункті Тернопільського ОТЦК СП, куди будуть прибувати призовники, в наявності засоби дезінфекції та індивідуальні засоби захисту. Військовослужбовців строкової служби до участі в ООС не залучаються! Нагадуємо про те, що у відповідності до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовник зобов’язаний прибути до призовної дільниці, а керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць”.

У разі ухиляння від строкової служби передбачена кримінальна відповідальність. Розшуком призовників займається поліція.