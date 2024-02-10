У Тернопільській області юнаків, які народилися у 2007 році, кличуть у військкомати для приписки до призовних дільниць

Про це повідомляє Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп, передає “Еспресо.Захід“.

“До уваги юнаків 2007 року народження! У другому відділі Чортківського РТЦК та СП на підставі Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу” з 1 січня по 31 березня 2024 року триває приписка громадян 2007 року народження до призовної дільниці Чортківського РТЦК та СП Тернопільської області. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народились з 1 січня по 31 грудня 2007 року включно, які постійно або тимчасово проживають на території Чортківського району (колишнього Борщівського р-ну), а також громадяни старших років народження, які не пройшли приписку раніше”, – йдеться у повідомленні.

Там зазначали, що громадянам, приписаним до призовної дільниці, в період з 1 січня по 31 березня 2024 року видається посвідчення про приписку до призовної дільниці, в якому зазначаються права і обов’язки з додержання правил військового обліку, відповідальність за порушення цих правил.

“Звертаємо Вашу увагу на те, що без приписного посвідчення в подальшому не можлива зміна прописки, вступ до середніх та вищих навчальних закладів, працевлаштування. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовних дільниць, зобов’язані прибути на приписку в 2 відділ Чортківського РТЦК та СП (м.Борщів) в точно визначений для них час, маючи при собі документи, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути до 1 березня 2024 року в 2 відділ Чортківського РТЦК та СП (м.Борщів), маючи при собі документи, які засвідчують особу”, – наголошують у ТЦК.