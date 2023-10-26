Віддав повістку і пішов з військкомату: ухилянту присудили три роки тюрми

До 3-х років позбавлення волі засуджено військовозобов’язаного з Кременеччини за ухилення від призову на військову службу.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Суд апеляційної інстанції залишив в силі вирок Кременецького районного суду, яким до 3 років позбавлення волі засуджено військовозобов’язаного, мешканця села Старий Тараж, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (ст. 336 КК України).

Прокурор довів у суді першої та апеляційної інстанцій, що засуджений перебував на обліку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки як військовозобов’язаний.

Після оголошення та проведення мобілізації у зв’язку з військовою агресією проти України чоловік пройшов медичний огляд та був визнаний у квітні 2023 року військово-лікарською комісією придатним до проходження військової служби у Збройних Силах України.

Отримавши повістку для відправлення до військової частини, не маючи правових підстав на відстрочку, він заявив, що відмовляється від проходження військової служби, віддав повістку і самовільно покинув приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

І хоча захисник засудженого просив про пом’якшення покарання для свого клієнта, ухвалою Тернопільського апеляційного суду скаргу сторони захисту залишено без задоволення, а вирок суду першої інстанції без змін.

Відтак, військовозобов’язаний, що знехтував обов’язком захищати Батьківщину у період воєнного стану під час військової агресії ворога, проведе 3 роки за ґратами. Вирок набрав законної сили.