Бойове злагодження бійців 105 окремої бригади територіальної оборони розпочалося на Тернопільщині. Військовослужбовці удосконалюють раніше здобуті навички, знання та вміння, відпрацьовують тактику ведення бою.

Бойове злагодження проходить у кілька етапів, – каже речник бригади Юрій Кульпа.

На першому етапі відпрацьовують топографію, інженерію, тактичну медицину та вправи стрільб зі стрілецької зброї.

«Далі починається підготовка гранатометників, екіпажів бойових машин, кулеметників та снайперів. На третьому етапі військові виконуватимуть завдання у складі відділень, взводів, рот, батальйонів. Практично усі військовослужбовці батальйонів отримали реальний бойовий досвід з часу повномасштабного російського вторгнення, але щоб закріпити ці навички потрібні постійні тренування».

По завершенні відновлення боєздатності військовослужбовці виконуватимуть завдання у зоні визначеної відповідальності.