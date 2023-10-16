«Файно забіг» – благодійний півмарафон під такою назвою провели у Тернополі. Під час дійства збирали кошти на військову техніку для 105 окремої бригади територіальної оборони.

У забігу взяли участь понад 600 людей. Це військові, представники легкоатлетичних клубів, олімпійці, корпоративні команди, – розповіла співорганізаторка події Ірина Семко. За її словами, учасники забігу долали три різні дистанції – 21, 10 і 5 кілометрів.

«Благодійний півмарафон “Файно забіг” організували, щоб зібрати гроші на військову техніку для 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Понад 600 людей долучились, аби допомогти армії. Дорослі бігли дистанцію 21, 10 і 5 кілометрів. Діти змагалися у 100 та 200 метрів».

За словами організаторів, через реєстраційні внески учасників зібрали 270 тисяч гривень. Кошти спрямують на придбання спеціального військового обладнання для 105 окремої бригади територіальної оборони.