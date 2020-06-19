Шістдесят три випадки коронавірусу додалося на Тернопільщині. Це антирекорд від початку епідемії COVID-19.

Загалом в Україні кількість інфікованих упродовж доби зросла майже на тисячу випадків. Відтак прем’єр-міністр оголосив про початок другої хвилі епідемії.

«Високі температурні показники практично не мають впливу на стабілізацію епідемічної ситуації. У південних країнах, де ультрафіолет сильніший, вірус виживає у довкіллі рідше. А наші погодні умови залишаються для нього сприятливими. Джерело збудника – людина. Тому найчастіше зараження відбувається під час масових заходів, при близькому контакті з інфікованою людиною. А літня погода тільки сприяє соціальним контактам людей. Вони збираються, спілкуються. Відтак ймовірність зараження збільшується. Деякі нові спалахи ми маємо саме через порушення санітарно-епідеміологічних правил», – каже лікар-інфекціоніст, професор ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

Учора в обласному центрі виявили тридцять інфікованих коронавірусом. У північних районах додалося вісімнадцять заражених. Поодинокі випадки COVID-19 діагностували у Тернопільському, Бережанському, Заліщицькому, Козівському районах.

Софія Романська