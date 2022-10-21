На Тернопільщині розгорнуть пункти обігріву.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, там зможуть розміститися жителі краю, домівки яких залишаться без теплопостачання та електроенергії.

«Ми починаємо розгортати по області пункти обігріву. На сьогоднішній день ми ще не маємо потреб у їхньому користуванні, але ми повинні бути готові. Якщо буде відключена електрика, енергопостачання буде пошкоджене, щоб ці пункти обігріву з автономними джерелами живлення працювали для людей. Це не йде мова про пункти обігріву для безхатченків. Це для всіх людей, у кого не буде можливості отримати електроенергію, тепло вдома, вони зможуть у цьому пункті обігріву бути деякий час. Ці пункти обігріву повинні бути забезпечені питною водою, а також альтернативним джерелом електроенергії. Відповідальність за це будуть нести всі голови громад», – каже Володимир Труш.

Додамо, пункти обігріву діятимуть в усіх 55 громад. Також їх розгортатиме державна служба з надзвичайних ситуацій.