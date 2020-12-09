Різкі зміни погодних умов передбачають синоптики на Тернопільщині. Через проходження атмосферних фронтів у регіоні місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, а на дорогах можлива ожеледиця.

Такі погодні умови ускладнюватимуть ситуацію на автошляхах, – попереджають у ДСНС області. Місцями це може призвести до порушень транспортного сполучення.

«У зв’язку з проходженням атмосферних фронтів від циклону з центром над Італією на території Тернопільської області 10 – 11 грудня 2020 року очікується зміна погодних умов. Невеликі та помірні опади різного фазового стану, 10 грудня мокрий сніг та дощ, 11 грудня – дощ. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. 10 грудня та вдень 11 грудня ймовірні пориви південно-східного вітру 15 – 20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць».

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса. Через заморозки на автошляхах утворюватиметься ожеледиця.