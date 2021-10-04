Найкращою вчителькою фізкультури України стала Оксана Юрків із Тернопільщини. Вона була однією із десяти фіналістів серед вчителів фізкультури престижної нагороди «Global Teacher Prize Ukraine 2021».

Від міжнародного фонду соціальної справедливості переможниця отримала приз у вигляді поїздки до Німеччини в олімпійське містечко і 30 тисяч гривень від «JuniorZ». Церемонія нагородження кращих вчителів відбулася 2 жовтня на Софіївській площі в Києві.

– Це дуже хвилююче і неймовірно, – поділилася враженнями під час отримання нагород Оксана Юрків. – Думала, якщо я переможу, то що казатиму зі сцени? Скажу коротко: «Здорова нація – здорова Україна!». Користуючись моментом також хочу своєму 3-Б сказати: «У мене зараз більше 20 тисяч кроків на годиннику – я сьогодні переможець!».

Оксана Юрків працює у Козівській державній гімназії імені Володимира Герети. Раніше виступала за гандбольну команду «ТНЕУ Тернопіль», молодіжну національну збірну з гандболу, а також була бронзовою призеркою чемпіонату України з гандболу.

– Я живу фізкультурою, люблю спорт, а ще більше люблю дітей, – каже Оксана Юрків. – Перш за все хочу сформувати в них звичку здорового способу життя. Період пандемії та карантин змусив більшість змінити пріоритети. Адже саме здорова нація — успішна країна! А також хочеться максимально наситити учнів позитивними емоціями, щоб згадуючи мої уроки фізичної культури, у них виникала усмішка та приємні спогади!

Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС “Освіторія” після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.

До речі, минулого року переможцем цієї премії став також вчитель з Тернопільщини – Василь Дяків. Він працює у Заліщицькій державній гімназії.

Фото зі сторінки Global Teacher Prize Ukraine у фейсбуці